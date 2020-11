Problemas para emigrantes españoles que quieren volver en Navidad

A menos de 24 horas de que haya entrado en vigor, ya empiezan a relucir aspectos que no se contemplaron y que pueden llegar a perjudicar a pasajeros y empresas: "no se admite ningún otro tipo de test de diagnóstico rápido o de antígenos", "en la prueba no se especifica el número de DNI o de Pasaporte", "ni siquiera hay citas disponibles y tampoco dan resultados los domingos, por lo que hay gente que no se puede hacer la prueba a tiempo". "Lo más injusto es que a los alemanes que van a las Islas Canarias se les hace la prueba".