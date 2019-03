Mi problema con "Period. End of Sentence", el corto documental ganador de un Oscar con datos falsos

Cuando vi el documental en Netflix me llamó la atención. Primero, porque habla de India específicamente y creo que es uno de los lugares que más amo en el mundo y que me duele ver representado en los medios occidentales como un país bárbaro o salvaje (porque no es más que una visión racista de él). Me sorprendí cuando ganó un Oscar porque hay partes que me parecía que el único propósito que tenían era causar shock en audiencias occidentales. Así que me puse a buscar datos, qué estadísticas habían usado. Ahi empezó a ir todo en picada.