Prioridades

- Pili, cariño, hoy te acompaño al acostarnos. No voy a quedarme escribiendo hasta tarde.

- Ah, ¿sí? ¿De verdad? Pues mira, hoy no hay tema.

- ¿Cómo lo sabes? ¿Al final me has hecho caso? ¿Te has conectado a Menéame?

- Juanillo, tú eres tonto.