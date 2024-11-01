Prioridades

-       Pili, cariño, hoy te acompaño al acostarnos. No voy a quedarme escribiendo hasta tarde.

-       Ah, ¿sí? ¿De verdad? Pues mira, hoy no hay tema.

-       ¿Cómo lo sabes? ¿Al final me has hecho caso? ¿Te has conectado a Menéame?

-       Juanillo, tú eres tonto.