El presidente del CIS: "No hay que creerse las encuestas, hay mucho fetichismo"

Tezanos ha ironizado con la importancia que la sociedad da a los resultados de los sondeos. "No se puede vivir a golpe de encuesta. No hay que creerse las encuestas. En nuestras sociedades hay mucho fetichismo. No son un dogma de fe. Las encuestas operan con un margen teórico de error. Hay que darles un valor relativo", ha afirmado el presidente del CIS cuestionado por si recomendaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones. "El CIS no tiene cocina, esta vez no tiene cocina".