Los ‘Pulitzer fachas’: las noticias más absurdas de los medios de la derecha

Meter a Pablo Iglesias con calzador en una noticia sobre un terrorista, atacar a Carmena porque ha cogido una flor en la playa, relacionar la noticia de un suceso con el movimiento antitaurino…. Hoy hemos recopilado las ‘investigaciones’ periodísticas más absurdas de los periódicos de la derecha española. Porque si no te importa hacer el ridículo más absoluto con tal de criticar a quien no te gusta, te mereces un premio. Como vemos que la Asociación de la Prensa de Madrid de Victoria Prego no ha tomado la iniciativa, lo haremos nosotros.