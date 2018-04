¿Qué pregunta le harías a un extraterrestre?

"Si se me presentara la oportunidad de hablar con un extraterrestre que tuviera una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, ¿qué pregunta le haría?" Terminé publicando la pregunta en la página de Facebook para ver qué haríais vosotros en este escenario hipotético… Muchas de vuestras propuestas me parecieron interesantes, así que he pensado que sería entretenido comentarlas aquí y, de paso, aprovechar para dar mi opinión sobre el asunto, por si puedo aportar algo al debate