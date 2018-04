A la pregunta de ¿Cómo hizo lo exámenes? está fue la respuesta de Cristina Cifuentes

Lo que viene a continuación es la transcripción literal de la respuesta de Cristina Cifuentes dio a un periodista que realizó las siguientes preguntas:

¿Cómo hizo los exámenes? ¿quién la controló? ¿cuándo los hizo? ¿dónde los hizo? ¿cuál fue el método para sacar esos sobresalientes y esos notables?

Respuesta de Cristina Cifuentes

Y esos aprobados, pues mire, lo que yo le digo, es que, y esto es algo que no se me aplica sólo a mí, porque se ha querido vender como una cosa excepcional, primero, además variando la versión, insisto, porque primero se hablaba de una falsificación de notas, luego ya las versiones han ido variando, y ya han ido derivando en trato de favor, y demás, yo lo que quiero decir es que, el tratamiento que se me dio a mí es algo que se hace de manera con cierta frecuencia para aquellos alumnos de postgrado que están trabajando y que por sus especiales circunstancias tienen problemas, bien por el horario, bien por las responsabilidades o por la razón que sea, eeeehhhhh, y vuelvo a insistir que además, estamos hablando de unos títulos de postgrado que no son habilitantes para ejercer profesiones donde indudablemente las normas, los procedimientos que se utilizan y sobre todo también, los usos y costumbres que se utilizan son un poco diferentes, y en mi caso desde luego, ehh pues los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias de, indudablemente, tener muy poco tiempo para poder acudir a clases, para poder realizar, y esto lo que se hace es, pues se sustituye por otra presentación de trabajos, por otras tutorías, y por otra serie de actividades que son complementarias, que siempre dependen de cada profesor y que en todo caso yo, como ya le digo, en su momento cuando realicé el máster hace 6 años, lo acordé de esa manera con la dirección del máster y con el profesorado y de esa forma se hizo.