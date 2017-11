Death by Pokémon GO. Así titulan desde la Universidad de Purdue el último informe en el que recogen estadísticas sobre siniestralidad causadas por jugar a Pokémon GO en el coche durante los primeros cinco meses desde su lanzamiento, en julio de 2016. Las cifras, extraídas de los accidentes causados por el juego de realidad aumentada en el condado de Tippecanoe –Indiana-, han sido extrapoladas al resto del país dejando unos datos un tanto escalofriantes.