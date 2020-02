El precio de la democracia (un ejemplo realista)

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Llevo tiempo preparando un artículo más largo sobre el tema, pero creo que podría ser interesante compartir aquí una especie de resumen de la idea, aunque he dudado mucho entre contarlo como artículo o como relato de ficción.

Tened en cuenta, por favor, que es una exageración , aunque con una base real.

Suponed que hablamos de un pueblo de León, de Orense, de Huesca o de Lérida. Es un municipio de unos 600 habitantes, con un término municipal amplio, boscoso y con buenos recursos. Hay caza, pesca, setas, bastante madera y una especie de playa fluvial que es cojonuda para bañarse en verano. Además está a unos 25 minutos de la capital de provincia, lo que no es una distancia ni demasiado grande ni demasiado pequeña.

Llegan las elecciones municipales, y como el pueblo está bastante envejecido, sólo hay 2o menores de edad. Nos quedan 580 votantes. De estos, unos 60 son extranjeros extracomunitarios. Nos quedan 520 votantes. Recordad , por favor, que me lo invento.

De esos 520 votantes, algunos simplemente están allí empadronados pero no pasan por el pueblo, otros son personas muy mayores que no conocen ya ni a los hijos, y otros, simplemente gente que no vota porque todo se la sopla. O sea, lo normal. Participación del 70%, que es tirar alto. 360 votantes.

Se presentan tres candidaturas. PP, PSOE e Independientes. Con 140 votos tienes mayoría absoluta. Si se presentasen sólo dos, bastarían 180 votos.

Si un candidatos está dispuesto a ofrecer 3000€ a cada votante, por medio millón de euros (540.000) puede disponer, durante cuatro años, de todos los recursos del pueblo, dar licencias para explotar los bosques, la caza, las setas, las canteras, las piscinas municipales y , sobre todo, dar licencias urbanísticas para construir una urbanización. Y esto sólo para empezar.

Con la despoblación, se abarata el territorio y se abaratan nuestros recursos, porque las competencias municipales se mantienen, pero el coste de hacerse con una alcaldía a base de talonario baja brutalmente. Y casi nadie quiere verlo.

Y se puede ser aún más grave. Es ficción, pero no del todo:

Tenemos este mismo pueblo de 600 habitantes. Y un candidato que dice, abiertamente: si gano por mayoría absoluta, le daré, de mi bolsillo, 2000 € a cada vecino español y mayor de edad. Votad a quien os dé la gana. Pero a mí me conocéis y sabéis que voy a hacerlo.

¿Qué os parece? ¿Que gana o que no?

Pues es triste, pero en la mayor parte de los lugares que conozco, y os aseguro que conozco unos cuantos, gana de calle.

Esa es la tragedia.

Y un país no es mucho más caro, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión.