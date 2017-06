El PP tiene la conciencia tranquila (Opinión)

No hay Gürtel, ni Púnica, ni Lezo, ni Taula, ni Canal de Isabel II, ni el abecedario casi completo de la corrupción que ha podrido los cimientos de España los últimos años. Todo lo que usted creyó ver y sufrir no sucedió. El PP tiene la conciencia tranquila.El PP no se ha financiado ilegalmente durante décadas tal como contó su tesorero Luis Bárcenas y confirmó con múltiples pruebas documentales la investigación judicial. El PP no ha recibido donativos de empresarios a muchos de los cuales entregó luego obra pública. No hubo sobres en B..