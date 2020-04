Portugal no renovará el estado de emergencia confiando en que "no sea necesario" volver a recurrir a él

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado que el estado de emergencia no se renovará una vez haya concluido su actual vigencia, el 2 de mayo, confiando en que "no sea necesario" tener que recurrir de nuevo a él y el país pueda avanzar hacia una nueva fase de lucha convivencia con el coronavirus.Portugal, ha explicado Rebelo de Sousa, encara ahora una etapa basada en "controlar la situación", que "no puede verse como normal" pero sí dará pie a la reapertura progresiva de actividades y servicios.