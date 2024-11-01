No por poleímica, no por protagonismo, por coherencia. En un país donde todavía se intenta blanquear la guerra civil con lemas equidistantes igualando a víctimas con verdugos, ver cómo el escritor David Uclés decide bajarse de unas jornadas por Arturo Pérez-Reverte, es casi revolucionario.

"Me invitan a unas jornadas sobre la guerra civil, y en el cartel yo veo un lema que la mitad de los figurantes no compartimos. En lugar de ser un lema abierto tipo "La guerra civil española", era "1936, la guerra que todos perdimos". Yo he estado escribiendo una novela 15 años sobre la guerra civil, intentando hacer un ejercicio objetivo sobre ella, y lo que no podía permitirme era firmar ese lema porque no la perdimos todos. La sufrimos todos, pero no la perdimos todos."

"El cartel era una declaración de intenciones, y que apareciéramos todos ahí debajo, como si compartiéramos esa idea, yo no podía, tenía que quedarme con la conciencia tranquila, aunque luego hubiese mucho hate..."

"Me ha vetado, pero no puedes vetar a alguien que no quiere ir... Arturo, no te lo tomes a mal, no era por ti, era por mí."

Chapeau!

