Poquita política para los militares

Esta frase es atribuida a Gonzalo Queipo de Llano, según afirma su nieta guerracivildiadia.blogspot.com/2012/12/queipo-de-llano-1875-1951.html Teniendo en cuenta el perfil sanguinario y despótico del sujeto, dudo que jamás llegase a pronunciarla, y posiblemente se deba a un intento de sus descendientes de lavar su imagen. No obstante, la frase es rotundamente cierta.

El ejercicio de un cargo público requiere humildad, espíritu de diálogo, tolerancia y convicción de que el "mando" se está ejerciendo por la legitimidad democrática que nace del voto de la ciudadanía, titular incuestionable de la soberanía en cuyo nombre ejerce sus potestades el político. Este espíritu es diametralmente opuesto al de los cuarteles, donde las órdenes son incuestionables, la crítica a los superiores está vetada y no hay diálogo posible entre un sargento y sus soldados, sino mera obediencia.

Precisamente por eso, el hecho de que un partido opte por militares para encabezar sus listas es un mal síntoma, que se agrava cuanto mayor es el número de militares escogidos para tal función. Si esos militares además firman manifiestos para ensalzar la figura de Franco, ya no hablamos de un síntoma sino de una enfermedad diagnosticada: autoritarismo nacionalcatólico.

De momento, Vox ya ha fichado a cuatro militares para encabezar sus listas www.trecetv.es/video/?videoId=e-42109 Entre ellos está Agustín Rosety, quien firmó un manifiesto de ensalzamiento del dictador www.elespanol.com/espana/20190318/historico-pp-valencia-militares-nuev Y el general Coll, que ha declarado en la radio su admiración por Franco www.esdiario.com/620081829/El-general-Coll-defiende-como-democrata-ir-

También han puesto como nº 1 por Albacete a este historiador franquista, que se dedica a dar charlas para Falange y otros grupos ultras cuestionando los juicios de Nuremberg, y diciendo que si su hijo fuera gay le ofrecería una terapia www.eleconomista.es/politica/noticias/9767350/03/19/El-historiador-Fer

A renglón seguido, han propuesto ilegalizar a Podemos por su "bilis antiespañola" www.cope.es/actualidad/espana/noticias/vox-plantea-ilegalizar-podemos-

Y han exigido que España recupere su "esencia católica", si bien provocando los recelos de altas figuras del clero que han detectado su similitud con quienes "a principios de siglo acabaron en brazos de Hitler". Os invito a leer las declaraciones de este arzobispo al respecto diario16.com/el-arzobispo-de-granada-sobre-vox-a-comienzos-de-siglo-su

Como veis, existe un hilo conductor que encadena los anteriores hechos: la nostalgia hacia el inmenso cuartel que era España hace 60 años. Un solo pensamiento, una jerarquía petrificada, persecución y anulación del disidente, poder absoluto de las autoridades y deber de obediencia ciega a sus dictados. Igual que Bolsonaro, en Brasil, llenó sus listas de militares del ala más ultra debido a su nostalgia hacia la vieja dictadura.

Lamentablemente, la influencia de Vox no va a depender tanto de su número de escaños como de que sean necesarios para formar una mayoría de derechas. Aunque tengan 10, si esos 10 puedan sumar 176 con C´s y PP, Vox tendrá la llave de España, y fuerza para reconstruir su Arcadia en blanco y negro. Primero porque sin sus escaños no podrá hacerse nada, y segundo porque la parte más derechista del PP y C´s está deseando una excusa para recortar libertades y servicios públicos a lo bestia. Y esa excusa será el "nosotros no queremos, pero nuestro socio lo exige y si no se lo damos gobernará el PSOE con los separatistas y los comunistas".

Piensa que hay muchas formas de votar a Vox sin escoger su papeleta. Yo conozco dos.