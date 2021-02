¿Me pongo la vacuna de AstraZeneca?

Después de administrar las vacunas Pfizer y Moderna al primer grupo: trabajadores sanitarios y usuarios de residencias; ahora toca a un nuevo grupo mucho mayor: educadores, personal de emergencias, cuerpos de seguridad del estado y militares.

No voy a entrar a discutir la priorización de unos grupos por delante de otros, especialmente los dos últimos grupos mencionados por delante de dentistas (y auxiliares), cajeros de supermercados, farmacéuticos u otros oficios que en su rutina desarrollan una labor de mayor riesgo de contagio, y que en los primeros y peores días de la pandemia pringaron en primera línea de fuego como trabajadores de un sector esencial. Pero supongo que se tendrá que procurar tener contentos a los perros del Estado ante una futura crisis y auge de las manifestaciones.

Escribo este artículo porque varios conocidos pertenecientes al segundo grupo, el que ahora va a ser vacunado, me han preguntado soliviantados acerca de la vacuna AstraZeneca que les va a ser subministrada. Aprovecho así parte de las respuestas que les di para compartirlas por aquí e intentar dirimir dudas a otros meneantes que se encuentren en la misma tesitura.

¿Porque están administrando AstraZeneca a los docentes, policía y bomberos, y dejan Pfizer y Moderna para personas mayores?

Durante las fases de desarrollo que han superado las vacunas, éstas se han probado en miles de personas. Entre esos miles de personas, las vacunas de Pfizer y Moderna fueron probadas en grandes y variados grupos de población. A diferencia de las anteriores, la vacuna de AstraZeneca no ha podido abarcar tantos grupos de población, y sobretodo ha sido testada en personas de entre 18 y 55 años. De ahí que, al no estar suficientemente testada en menores de 18 años o mayores de 55 años, se va a priorizar esta vacuna al grupo de población en las que está más que demostrada su eficacia.

Una fuente de muchas: www.eldiario.es/sociedad/sanidad-no-administrara-vacuna-astrazeneca-ma

¿Mala inmunidad?

Es cierto que la AstraZeneca es una de las vacunas aprobadas hasta el momento, que confiere menor inmunidad. Entre el 60 y 90%, pero estos valores ya son más que aceptables (la inmunidad de la vacuna de la gripe es entorno al 40~60% y pese a ello, se recomienda). La vacuna se administra para que la persona cree inmunidad ante el virus, y en caso de ser contagiada por el coronavirus, no desarrollar síntomas y transmitirlo lo mínimo posible.

El porcentaje de inmunidad que otorgan las vacunas están calculados en base a los miles de personas en las que se testea la vacuna. Posteriormente, en su vida rutinaria, se contabiliza cuantas fueron contagiadas y tuvieron una PCR positiva por Covid-19. Esto no quita que, probablemente estas personas vacunadas desarrollaron muchos menos síntomas que una persona sin vacuna.

Fuente: www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55913068

¿Efectos secundarios?

No se ha comunicado en medios que ninguna vacuna dé más efectos secundarios que otra. Y según prospecto, incluso la vacuna AstraZeneca tiene descritos menos efectos adversos graves que las anteriores.

Sí que sucede que la segunda dosis da efectos secundarios más fuertes que la primera. Pero no por la vacuna en sí, sino porque nuestro sistema inmunitario combate contra el virus (la espiga que auto-producimos con la vacuna) contra las que ya habíamos creado respuesta inmunitaria en la primera dosis, y por ello, la respuesta inmune es más fuerte. Por lo que reitero, no es la vacuna la que crea efectos secundarios, sino nuestro propio sistema inmunitario.

También, si se ha superado el coronavirus hace más de 6 meses y te administran la primera dosis de la vacuna (bastante observado en sanitarios), la primera dosis ya crea esos efectos secundarios “más fuertes”, porque el sistema inmunitario aún guarda anticuerpos de aquella infección que tuvo la persona con el virus real.

Fuentes:

- Web del ministerio donde están los prospectos de las diferentes vacunas y se detallan las contraindicaciones: www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/cuales-son-las-contraind

- Web genérica que las compara los efectos adversos de las vacunas: www.mundodeportivo.com/actualidad/20210219/492172759208/efectos-secund

¿No vacunarse?

Es una decisión respetable como cualquier otra cuando es por motivos personales. Lo que no es respetable es, no desear vacunarse y luego no cumplir con todas las medidas de seguridad.

Lo que hay que ser consciente de que no se ha elaborado todavía un plan con las personas que rechazan la vacuna, ni de cuando Sanidad les volverá a ofrecer ponerse la vacuna. Ni tampoco cuando empresas privadas o farmacias, van a poder suministrar vacunas de manera libre, con capacidad de elección, y sin lista. No hay estimaciones al respecto, pero yo apuntaría mínimo hasta otoño de este año (a menos que seas un jeque árabe o amigo de éstos, pero entonces no te encuentras en este segundo grupo a quién va dirigido este artículo).

Opinión subjetiva personal:

A principios de Enero era un poco escéptico con lo rápido que habían salido las vacunas, más cuando en Noviembre las anunciaban para Marzo. Pero desde entonces, las cifras están dando buenos resultados para todas las vacunas, incluso para la Sputnik V que llevaba meses antes que las otras siendo administrada.

Nuestro sistema inmune es espectacular, y cuando se le dan las herramientas adecuadas, funciona a las increíblemente bien.

También, si la Agencia Europea del Medicamento, de las más restrictivas del mundo, ha dado la autorización para estas vacunas, es porque los todas las pruebas correspondientes son correctas. Y es la impresión que tengo a día de hoy.

Siendo del ámbito sanitario, conozco bastantes personas que se han puesto la vacuna, y no hay nada que me haga sospechar alguna desinformación o mentira contras las vacunas actuales. Y en el laboratorio donde trabajo, por curiosidad, hemos realizando análisis a personas vacunadas, y estas han desarrollado inmunidad como quienes habían superado la infección del virus real.

Y, por último, dos temas importantes. Inmunidad de grupo, pues es importantísimo alcanzarla lo antes posible, especialmente por todas aquellas personas que no PUEDEN ponerse la vacuna. Y las variantes del virus, pues a más contagios, más probabilidad de que aparezcan variantes peores o que se salten la inmunidad adquirida por las vacunas.

Fuente inmunidad de rebaño: www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-inmunidad-rebano-v

Conclusión a todo el artículo:

Si a mí mañana me ofreciesen ponerme la vacuna de AstraZeneca, me la pondría.