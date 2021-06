Pon un rojofascista cristoateo carnivegano en tu vida

Varias de las muchas cosas que se repiten cíclicamente en esta web y que sacan ampollas en muchos de nuestros pequeños corazoncitos podrían concretarse en pocos puntos.

Las generalizaciones sobre colectivos.

La ironía, el sarcasmo y el regodeo mas mezquino cuando hay terribles noticias que por alguna razón, son un soporte de nuestros argumentos.

Los ignores a aquellos que tienen una opinión diferente.

El desprecio a aquel que opina diferente.

Los reportes y subsecuentes pusnish, a aquellos que una vez mas.... opinan diferente.

Las cuentas que solo se dedican a hablar de su monotema político de turno, sean de fanáticos, o bien de trabajadores ganándose sus cacahuetes.

Todo eso podría resumirse en un solo concepto, uno de los mayores males en esta web (y no solo en nuestro perfil, sino en nuestras vidas reales, queridos amigos/as) es el Hooliganismo político.

No es algo nuevo y siempre ha estado, todos caemos en menor media en el (incluido un servidor) es normal, solo somos humanos, nuestro cerebro está educado por unos principios muy básicos, y uno de ellos, bastante primario, es "quien tiene la razón es un triunfador, quien no la tiene, es un perdedor"

Así nuestro querido cerebro, quiere tener siempre razón, para eso dispone de una herramienta definitiva, llamada "sesgo de confirmación", eso nos hace valorar y dar alta prioridad a las informaciones o acontecimientos que nos da la razón sobre nuestras opiniones, y a su vez, quitar toda prioridad o valor, a aquellas que confirman nuestro error.

El sesgo de confirmación es un bastardo elitista, y genera, de forma imperceptible, el gusto por rodearnos de gente que piensa y vive de una forma afín a la nuestra, este sesgo nos empuja no solo a tener razón, si no a rodearnos de gente que nos de la razón, gente que a cambio solo quiere, que le des también la razón, gente afín, fiable, que sabes que nunca va a salir a sacar de procesión un coño insumiso, o que por el contrario, gusta de cagarse los sábados por la noche en la puerta de una iglesia.

Gente que repite tus ideas sin que tengas que decirlas, gente que sabe que tiene razón. Gente que vive, en lo que todos conocemos como una cámara de eco.

Este fenómeno siempre ha ocurrido, pero antes vivíamos en comunidades pequeñas, donde no había suficiente gente afín para aislarnos del resto de personas (excepto por supuesto en monasterios y conventos), hace 20 años era imposible encontrar a otro terraplanista que te diera la razón, y aunque encontraras mas, seguirías teniendo que interactuar con gente que te iba a recordar lo gilipollas que eras.

Pero ya no es así, tenemos internet, y ahora Miguel Bosé puede pegarse horas hablando de farlopa y del chip G5 de la vacuna con Jair Bolsonaro, sin salir ninguno de su casa.

Esto, aunque maravilloso, es peligroso, estamos en un momento de a historia de la humanidad, en el que podemos por primera vez sin meternos en un monasterio, asegurarnos que el 90% de nuestras interacciones sean con gente que nos diga que nuestras ideas, son las únicas ideas correctas posibles.

Pero tengo una mala noticia meneantes, vuestras ideas no son las únicas ideas correctas posibles, posiblemente, la mitad de las ideas que pasen por vuestra cabeza, y por la cabeza de vuestros afines (y por la mía) sean una verdadera puta mierda en llamas.

Es así, es triste pero es lo que hay, y la razón es sencilla, las personas son diferentes, tienen inquietudes diferentes, y sobre todo prioridades diferentes. Lo que tu consideras una buena idea, es posiblemente una buena idea para el mundo en el que te desenvuelves, pero es posiblemente una idea nefasta, o bien para quien te paga por trabajar, o bien para ese alegre chino que en los 90 cosía balones como niño semiesclavo y hoy empaqueta tus juegos de mesa de Kickstarter.

Y no, que sea una buena idea para la mayoría (o eso crees) no hace que sea una buena idea, si se basa en el "el resto que se joda"

Así que quiero lanzaros un reto, aquí en Meneame, pero sobre todo en vuestras vidas, donde es mas fácil interactuar con personas que puedan generar cierta confianza.

Este reto solo tiene un requerimiento, requiere que no estés tan radicalizado, como para poder comprender que existe gente que piensa diferente, y que a su vez, puede ser una buena persona.

Si has pasado el punto de no retorno, y crees que solo aquel que te da la razón, es un ser humano decente, entonces este reto no es para ti, no lo es porque no vas ni a poder intentarlo, así que me disculpo por haberte hecho perder el tiempo, y te remito un precioso GTFO de mi puto articulo, y que vaya bonito en tu isla donde os coméis las pollas en circulo.

Ahora bien, si has llegado aquí, significa que aún consideras la posibilidad de que una persona que piense diferente a ti, sea una buena persona, eso es importante, porque esa si es una verdad universal, hay fachas y comunistetarras que son buenas personas, "COMO ES POSIBLE????" preguntareis, y a eso solo puedo responderos, preguntadles.

El reto que os propongo es sencillo, pero duro, la versión light es meneame, la hard es en vuestra vida, buscad a alguien, una de esas personas con las que tenéis trato cortés pero que vuestro sesgo de confirmación descartó, una persona que sepáis que en cierta forma pese a sus patentes fallos, parece decente, puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un vecino.

Intentad ser mas amables con esa persona, formad una confianza mutua, aseguraos de que sus ideas viene de sus ideales, y no de sus intereses (todos sabemos porque el cuñado del alcalde con una constructora vota a su cuñado, o porque una profesora universitaria de igualdad, va a votar a "ese" partido), no, buscad a alguien que piense diferente y que tenga esas ideas porque cree que son correctas, porque creen que harán que las cosas vayan mejor.

Invitadle a una cerveza, o a unos doritos si es informático, y hablad, simplemente hablad, da igual que el grado de fanatismo de esa persona sea superior al tuyo, no te has sentado con ella para convencerle, te has sentado para hablar. Para comprender porque cree que su deleznable idea es la correcta, y porque tus ideas tan buenas son basura. Hablad, discutid, jurad en nombres de los falsos dioses, haced aspavientos, alzad la voz, y una vez se haya acabado la cerveza, o el reloj os devuelva al mundo real, daos la mano, y decid "hasta la próxima"

Si, es una chorrada, lo se, mirad en el SUB que esta posteado esto, no esta en "gilipolleces" por casualidad, pero aun así, es importante, porque nadie os habrá convencido, ni vosotros habréis convencido a nadie, lo mas seguro es que ambos estéis equivocados, pero habréis conseguido algo, habréis comprendido que esa persona, no es un monstruo indecente al que derrotar, esa persona es otra persona, con otra opinión.

Y no, no os pido que vayáis a la cloaca mas profunda a conseguiros a alguien del Opus, de Vox, o del PCPE para discutir, solo os pido que sea una persona que piense diferente, suficiente diferente al menos (no, no vale una discusión sobre marxismo entre troskistas y stalinistas).

Puedo aseguraros, que una conversación como esa es sanadora para el alma, aunque pienses que la otra persona es gilipollas, no se lo digas, y escúchala.

Y ahora podéis decirme "pero Paco, yo ya tengo amigos que piensan diferente y hablo con ellos", bien, joder, estoy orgulloso, podéis tomaros eso de dos formas, como que habéis superado el reto de golpe, o como que os he hecho perder el tiempo, ante la primera forma os felicito, ante la segunda..... os jodéis.

Espero que me dejéis vuestros insultos y desprecios en los comentarios de abajo, que os riais de mi ingenuidad, que tachéis de imbecilidad todo este texto, hacedlo, pero la próxima vez que os crucéis con esa persona, que a estas alturas habéis dibujado en vuestra cabeza, invitadla a una cerveza.

Poned un FachaRojo comunista etarra pagano cristiano comedor de flores de y seres con ojos en vuestra vida, como contrapeso a vuestra ideas, como aquel esclavo, que detrás del emperador Marco Arelio, le susurraba al oído, "solo eres un hombre"

Un saludo y un abrazo de rojo.