Pon a prueba tu compañía

El test de intrusión con importantes premios convocado por Swiss Post para su diseño de sistema de voto electrónico del que hablamos hace dos meses termina mostrando varias vulnerabilidades importantes, y obliga a la compañía a suspender su uso en las votaciones que estaban previstas para el próximo 19 de mayo. Resulta interesante pensar qué habría pasado si la compañía no hubiese llevado a cabo ese test, no hubiese convocado a hackers de medio mundo para poner a prueba la seguridad del sistema, y no hubiese, por tanto, descubierto esas vulnera