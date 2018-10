Pomanders o pomas: la solución medieval al mal olor

La necesidad de oler bien no es una moda del presente, aunque no siempre ha sido tan fácil como ahora conseguirlo. Las mujeres de la alta sociedad en la Edad Media no lavaban sus vestidos para no estropear las telas y tuvieron que idear unos artilugios que les proporcionaran buen olor; adornos perfumadores que recibían el nombre de pomanders o pomas.Se creía que los malos olores que enrarecían el aire de la Europa medieval y renacentista eran focos de infección de los que había que protegerse a toda costa. Y lo hicieron de esta ingeniosa forma…