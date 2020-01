El pollo de corral no existe: el 'engaño' de la carne de color anaranjado

La ley no recoge el término "pollo de corral" y esto significa que no existen requisitos para que una de estas carnes se considere como tal. La única clasificación que recoge la ley es la de "ave de corral". Eso sí, no tiene nada que ver con el tipo de crianza de los animales. Si queremos comprar un pollo que ha sido criado en libertad, debemos encontrar la denominación de pollo campero, campero tradicional o campero criado en total libertad. El color de la piel de la carne de pollo no aporta demasiada información sobre su calidad.