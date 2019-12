«La política es un buen lugar para que un mentiroso haga carrera»

"La prensa miente constantemente. El problema surge cuando lo hace un periodista por su cuenta y riesgo, un tipo que no sigue ninguna directriz. Entonces los propios medios de comunicación le descuartizan sin piedad. Es una actitud cínica por parte de los medios, pero tiene su lógica. Los periódicos tienen el monopolio de la mentira y si lo quieren mantener, deben protegerlo. No se pueden permitir que un periodista se tome la libertad de mentir por su cuenta", Nacho Abad, autor de 'En Düsseldorf no hay ni puede haber leones'.