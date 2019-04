La Policía pagó un millón por un 'software' inútil

La Policía Nacional contrató con Indra un programa llamado Sistema de Inteligencia Policial que iba a ser el no va más para la investigación. Llegó a recepcionar el proyecto y pagarlo, pero el software nunca ha funcionado y no se ha podido utilizar. Lo llamaron Sistema de Inteligencia Policial, SIP, pero el problema principal es que no se ha usado jamás, porque determinados fallos técnicos hicieron que no sirva para nada. Este software estaba destinado a sustituir al que utilizaba la Policía Judicial.