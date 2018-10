Policía y Guardia Civil investigan más de 4.000 agresiones a ancianos al año

La labor de sensibilización de los servicios sociales y las fuerzas de seguridad comienza a dar visibilidad a este fenómeno de maltrato cometido por parientes y cuidadores. “Los malos tratos en el hogar suponen un tema muy delicado para los mayores porque tienen poca independencia de quien les agrede: temen perder a quien les cuida si lo denuncian”. "Y no se trata solo de tenerlos en casa, necesitan cuidados que no pueden darse ellos mismos, no se puede tener a una persona mayor sola todo el día en casa”.