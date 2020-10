Polémica entre taurinos porque Ministro de Cultura no recomienda tauromaquia por no ser pacífica

"Yo no debo fomentar ni recomendar ir a los toros; al teatro sí, es pacífico". Estas palabras del actual Ministro de Cultura han levantado polémica en el mundo de la tauromaquia. Según el presidente de la fundación toro de lidia, "siempre ha habido en el pueblo reductos fanáticos que han buscado restringir la libertad. Decir que no puede fomentar los toros por no ser un tema pacífico equivale a dar la razón a todos aquellos que a lo largo de la historia han intentado coartar la libertad de los demás".