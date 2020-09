¿Te acuerdas de las cámaras Polaroid instantánea? Yo sí, me regalaron una a los 10 años, por mi comunión. Hacía un ruido que no veas. Esta versión DIY está basada en una Raspberry Pi Zero y, aunque dista mucho de ser una Polaroid, hace la misma función. Lo mejor de todo es que te la puedes fabricar tu mismo siguiendo este tutorial donde tienes todos los componentes y todo el código.