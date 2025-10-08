Poema: Hay algo en mí…

Hay algo en mí; no sé lo que es, pero sé que está en mí.

Empapado y sudoroso, calmado y frío se pone mi cuerpo luego;

duermo, duermo largo y tendido.

No lo conozco ─carece de nombre─, es una palabra no dicha,

no está en ningún diccionario, declaración, símbolo.

Algo gira sobre una cosa

que es más que la tierra sobre la que giro.

La creación es esa amiga suya cuyo abrazo me despierta.

Quizá podría decir más. ¡Esbozos!

Abogo por mis hermanos y hermanas.

No es el caos o la muerte.

Es forma, unión y designio;

es la vida eterna; es la Felicidad.

Walt Whitman - De: «Hojas de hierba»