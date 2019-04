Relato: "Podemos recordarlo por usted al por mayor" o "Podemos recordarlo todo por usted" (We Can Remember It for You Wholesale, en inglés) es un cuento de ciencia ficción escrito por Philip K. Dick y publicado en abril de 1966 en The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Representa un clásico enmarañado acerca de la realidad, la falsa memoria y la memoria real.