Podemos Baleares se retrata en una turbia grabación de chantaje: "Si eres buena niña, te buscaremos trabajo"

El particular concepto de democracia interna y transversalidad de Podemos sigue arrojando jugosos titulares. Ya no es sólo que "todos sean sustituibles menos Pablo Iglesias", como ha reconocido la propia Carolina Bescansa, sino que a los críticos o se les quita del medio por las buenas... o por las malas. Así se desprende de la grabación que publica este jueves "El Mundo" en la que la dirección de Podemos en Baleares no tiene reparos en utilizar el chantaje y la amenaza ara deshacerse de los críticos.