Podemos: los árboles que no dejan ver el bosque

En las recientes elecciones en Euskadi y Galicia, parece que el gran perdedor ha sido Unidas Podemos. Leyendo las criticas y comentarios de mucha gente, parece que no se han enterado de nada, y es que los árboles no les dejan ver el bosque.

Parece cuanto menos gracioso el culpar a UP de "feminazismo" como ellos lo llaman. Como si fueran Podemos los únicos con un programa feminista. Claro, a las manisfestaciones del 8M es de todos sabido que sólo y exclusivamente acuden en primera línea las mujeres de Podemos... Las mujeres del PSOE, de BNG, de Bildu, de C's, PP, ERC se quedan en casa viendo las manifestaciones por la tele. No se ve a la mujer de Pedro Sanchez en la primera fila de la manifestación, ni a Carmen Calvo, ni fue Bibiana Aido la que dijo miembros y miembras... porque como todos sabemos, sólo Irene Montero es la diosa del feminismo.

También es de todos sabidos, que el movimiento #metoo fue originado en la cúpula de Unidas Podemos, las denuncias a Plácido Domingo y diferentes actores/miembros de Hollywood también surgieron en la cúpula de Unidas Podemos. Y es que Irene Montero tiene un poder del "feminazismo" mundial como todo el mundo sabe.

Lo curioso es que si se analizan los resultados de las últimas elecciones desde que existe Podemos, la realidad es que fue en 2015 en las elecciones generales cuando ante la posibilidad de un cambio, Podemos fueron primera fuerza politica en Catalunya y Euskadi-Navarra, superando a PNV y Bildu (territorios donde apenas habia ganado ningún partido de ámbito nacional, siempre liderados por PNV y CiU), la respuesta del resto de España fue el voto por el PP masivamente. Esto dejó claro una cosa en aquellos territorios: se votó por un cambio en España y España no quiso cambio. Desde entonces el voto se ha ido polarizando hacia partidos que defienden el territorio frente a los que quieren centralizar y que nada cambie.

Así ha pasado con el voto en Catalunya diferenciandose claramente dos posturas: la mayoria creciente de PdCat, ERC y CUP por un lado y los partidos menguantes PSC-PP-C's-VOX por el otro con cada vez menos representación. En Euskadi, hoy ha pasado lo mismo: PNV-EH Bildu aumentando poder, y PSE-PP-C's-VOX cada vez perdiendo mas representación. E incluso en Galicia, el BNG ha concentrado el voto util de la izquierda, un partido nacionalista galego que defiende los intereses de los gallegos y con unas posturas de izquierdas. El PSGa ha perdido la segunda fuerza y Podemos ha desaparecido, no por el "feminazismo", sino por concentración de voto en el BNG.

Y es que en todos estos territorios Podemos lo tiene muy complicado, puesto que en esas autonomías ya existen partidos de izquierdas (que tambien llevan programas feministas por cierto), pero han visto que votando a Podemos no van a conseguir nada ya que el resto de España prefiere a partidos que en sus territorios son minoritarios, (excepto Galicia y el PP). ¿Para qué perder el voto de izquierdas de BNG, EH Bildu, ERC y CUP en un partido de izquierdas de ámbito estatal que en el resto de España está claro que no va a conseguir ser fuerza de cambio, ya que PP y PSOE dominan la escena, incluso VOX superandolos en 3ª posición como se está demostrando elección tras elección donde ahora son 4ª fuerza? Pues ante eso, mejor volver al voto útil del partido de izquierdas autonomico y presionar al resto de partidos de ámbito estatal desde la autonomía. Es decir, si España no quiere cambio, nosotros a proteger lo nuestro.

Pero muchos de fuera de estas autonomias estarán contentos pensando que el voto de hoy en Galicia y Euskadi ha sido un castigo a Podemos por el feminismo (una parte de castigo si que puede provenir de peleas internas en Podemos) pero los árboles no les están dejando ver el bosque, es decir que el principal problema de castigo a Podemos no es el feminismo, sino la polarización del voto en partidos de ámbito autonomico vs partidos de ámbito nacional/estatal. Y mientras mas ganen en el resto de España las posturas centralistas y cercanas al PP, C's y VOX, más creceran las posturas nacionalistas-independentistas en las autonomías, sobre todo en Euskadi y Catalunya.