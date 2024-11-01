Un poco de Historia 8 (películas y series.)

Este resumen no es un trabajo bibliográfico completo ni exhaustivo. Como siempre, si hay algún error es fallo mío.

*1973* SOYLENT GREEN: CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE

Richard Fleisher -- 97 minutos

Película basada en «¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!» De Harry Harrison. El planeta está contaminado y el calentamiento global ha forzado a la desaparición casi completa de plantas y animales. El único alimento es un compuesto sintético llamado «soylent green». Aunque la película traiciona un poco el texto del relato original, no deja de ser una buena obra de cine.

*1973* LA CIUDAD DE LA LIBERTAD

Johannes Schaaf -- 124 minutos

Basada en la novela de 1909 «La otra parte» (en original Die andere Seite ) del autor austriaco Alfred Kubin. Esta película, realizada el mismo año que «Almas de metal», cuenta con una ciudad aislada similar donde la gente vive sus fantasías y sueños. Resultado, el caos, y la ciudad termina destruida. El tono moralizante de la película y los decorados de cartón no ayudan, se salvan las escenas de destrucción desde mi punto de vista.

*1973* BATALLA POR EL PLANETA DE LOS SIMIOS

J.Lee Thompsons -- 88 minutos

La última secuela de los simios donde la pescadilla se muerde la cola y donde se llega al punto temporal del principio. Ajem.

*1973* HORIZONTES PERDIDOS

Charles Jarrot -- 150 minutos

Basada en la película de 1937 del mismo nombre. Canciones , bailes y la parafernalia de Hollywood, la primera estupenda, ésta no veo por dónde cogerla.

*1973* EL MONSTRUO DE LAS BANANAS

John Landis -- 77 minutos

Parodia de las películas de los años 50 de monstruos. Tiene su gracia, con ese humor tan… tan… bueno, Landis.

*1973* ALMAS DE METAL

Michael Crichton -- 88 minutos

Da la impresión de que a Michael Crichton no le gusta mucho según que partes de la ciencia (hola, Parque Jurásico) o simplemente quiere avisar del peligro de algunas disciplinas científicas, o quizás del uso sin control. En esta película un aterrador Yul Brinner encarna a un robot asesino en un parque temático dividido en diversas épocas históricas. Excelente película.

*1974* THE CAR THAT ATE PARIS

Peter Weir -- 88 minutos

En un París australianizado, un grupo de coches mutados conducidos por adolescentes pirados. Pfff. Tela.

*1974* LOS SOBREVIVIENTES ELEGIDOS

Sutton Roley -- 99 minutos

Atrapado en un refugio nuclear los protagonistas comienzan a pelearse con murciélagos vampiros. Tela también.

*1974* IT’S ALIVE

Larry Cohen -- 91 minutos

Presupuesto ajustado y eso se nota, pero la película no está mal (en general). El monstruo bebé apenas si se llega a ver pero sus imágenes son interesantes para 1974.

*1974* LA MÁSCARA DE ACERO

Jack Gold -- 91 minutos

Estrenada mucho tiempo después de su rodaje y sin apenas publicidad, esta pequeña película de suspense metafísico, tensa y eficaz, que gira en torno a las cuestiones de qué constituye la identidad, merecía un mejor destino.

Un importante científico estadounidense resulta gravemente herido en la frontera de Alemania Oriental y más tarde regresa, curado por los rusos, convertido en un cyborg con el rostro y una mano metálicos. ¿O se trata de un agente doble infiltrado? Elliott Gould interpreta al agente de seguridad estadounidense que se encarga de que el cyborg sea vigilado constantemente. Con una serie de referencias a la Guerra Fría, se crea un subtexto bastante bueno sobre la máquina con apariencia humana del aparato estatal (en ambos bandos) frente al humano con apariencia de máquina (con más sentimientos humanos de los que supuestamente tenía antes, como se muestra en una conmovedora escena con su exmujer). El «monstruo» protésico rechaza finalmente el trabajo científico secreto; en su lugar, se retira, completamente solo, a una granja. La máscara nunca se quita, ni siquiera metafóricamente, y el misterio solo se resuelve (para los espectadores atentos) a través de una indirecta irónica.

*1974* KILLDOZER

Jerry London -- 74 minutos

Telefilme con guión televisivo de Richard Mackillop y Theodore STURGEON, basado en el relato «Killdozer» (1944) de Sturgeon.

Aunque se basa en la conocida historia de Sturgeon sobre una enorme excavadora que queda poseída por una fuerza aparentemente extraterrestre —en realidad, una entidad seminteligente fabricada, hace eones, por una civilización terrestre prehumana—, esta película para televisión no está a la altura de su potencial. Material con conflictos emocionales clichés entre los personajes humanos. En fin.

*1974* ZARDOZ

John Boorman -- 105 minutos

Una sociedad futura dividida en dos regiones: el Vórtice y las Tierras Exteriores, separadas por un campo de fuerza impenetrable. En el Vórtice viven los Eternos, inmortales y entregados a un esteticismo decadente, mientras que en las Tierras Exteriores habitan los Brutales, entre los que se encuentra un grupo llamado los Exterminadores, cuya misión es mantener bajo el nivel de población. Uno de estos Exterminadores, Zed (S. Connery), se infiltra en el Vórtice y su presencia desencadena una serie de acontecimientos que destruyen tanto a los Inmortales como a su sociedad controlada por ordenadores. Zed representa la fuerza primigenia que devuelve a los impotentes y estáticos Inmortales viejos valores como la emoción, el sexo, el miedo y la muerte, liberándolos de su mundo artificial y permitiendo que vuelvan a formar parte del orden natural de las cosas; es decir, que mueran.

*1974* VINIERON DE DENTRO DE...

David Cronenberg -- 87 minutos reducida a 77

En un intento por desarrollar un simbionte beneficioso, un científico crea un parásito que, al invadir el cuerpo humano, vuelve a su huésped sexualmente insaciable. Los parásitos, de forma vagamente fálica, se propagan por un edificio de apartamentos aislado, y se desata un apocalipsis sexual; la película termina con los supervivientes del edificio, ahora estéril, subiéndose a sus coches para infectar primero Canadá y luego el mundo. La película cuenta con secuencias propias de una película, pero trasciende el género de las películas de explotación gracias a su ingenio e intensidad, y a su disposición a seguir sus axiomas hasta sus conclusiones. Esta fue la primera película “comercial” (llamémosle así) de Cronenberg, destacada por sus metáforas visuales descaradamente atrevidas y agresivas.

*1974* LAS POSEIDAS DE STEPFORD

Bryan Forbes -- 115 minutos

En esta sátira oscura, aunque un poco burda (bastante), sobre el papel de la mujer en la sociedad estadounidense, los hombres de Stepford, una tranquila y atractiva localidad de Connecticut, participan en una extraña conspiración —descubierta a su debido tiempo por una esposa recién llegada— para sustituir a sus esposas por réplicas robóticas dóciles y satisfechas. El final muestra a las esposas robot de Stepford deambulando como muertos vivientes por un enorme supermercado e intercambiando recetas.

A pesar de una dirección un poco plomiza, se trata de una película de paranoia por encima de la media, aunque el feminismo de la película es superficial.

*1974* DARK STAR

John Carpenter -- 83 minutos

Una sátira sobre las películas espaciales: la Dark Star es una nave espacial en la que sus tripulantes deambulan por el universo en una tediosa misión para localizar mundos «inestables» y destruirlos con bombas "termostelares". Las condiciones se han deteriorado: el ordenador funciona mal, los sistemas de soporte vital dan problemas, la tripulación se encuentra en diversas fases de psicosis, el capitán, mantenido criogénicamente «muerto» pero sigue parcialmente consciente, la mascota de la nave (un alien parecido a un balón de playa con garras) cada vez más beligerante y, lo peor de todo, hay que convencer a una de las bombas termostelares sensibles de que no explote prematuramente mediante debates sobre fenomenología.

(Como siempre, continuaré si os parece interesante. Gracias.)