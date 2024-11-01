Un poco de Historia 3 (películas y series.)

Como ya dije en la anterior entrega, este resumen es sólo eso, no es un trabajo bibliográfico completo ni exhaustivo, ya que necesitaría disponer de más tiempo para ir buceando en la información tanto en los libros que tengo sobre el tema como en los datos que se encuentran en internet. Si hay algún error es fallo mío. Y uso el tiempo muerto entre aporrear teclas para trabajo remunerado y esto... que es afición y pasión en el mejor sentido de las palabras.

*1950* CON DESTINO A LA LUNA

Irving Pichel -- 92 minutos.

Una película basada en la obra "Rocketship Galileo" de Robert A. Heinlein escrita en 1947. Un claro intento de mostrar cómo podrían ser los futuros cohetes y lo que se podía esperar de una nave espacial. El propio Heinlein participó en esta película y aunque la obra no aporte mucho al género, la nave espacial era una maravilla para la época.

*1951* THE MAN FROM PLANET X

E. G. Ulmer --- 70 minutos.

Un alienígena bueno visita nuestro planeta donde los humanos no son tan buenos. Una película sombría, dura y muy negra.

*1951* CUANDO LOS MUNDOS CHOCAN

Rodolph Mate -- 83 minutos.

Una nave de cartón piedra, con una trama lenta y aburrida, con un nuevo planeta a donde se huye porque es el paraíso. Nada nuevo bajo el sol de la ci-fi.

*1951* ULTIMATUM A LA TIERRA

Robert Wise -- 92 minutos.

Soberbia película, y para los que la vieron en su época debió ser algo muy especial, para los que la vemos años más tarde sigue teniendo cierta vigencia. Sigue siendo un clásico y su frase "Klaatu Barada Nighto" recordada por legiones de fans. Un platillo volante toma tierra en Washington, del objeto volante salen un robot y un humano, éste avisa al mundo que los gobiernos deben portarse mejor (ahem)... El enviado humanoide es asesinado y el robot -que en realidad es el verdadero jefe- lo revive, decepcionado por la humanidad. Sigue siendo un verdadero "clásico" de la ciencia-ficción. Inolvidable.

*1951* EL ENIGMA DE OTRO MUNDO

Howard Hawks -- 86 minutos.

Aunque el director de esta película reza que es Christian Niby, la verdad es que esta obra es completamente H. Hawks en todo, aunque estuviera en las sombras. Una cosa de otro mundo aparece en el polo norte, la tensión y la narrativa son sobrias, aunque el monstruo no diera el miedo que los personajes parecían tenerle. Inspiró la famosa película "La Cosa" de Carpenter.

*1953* IT CAME FROM OUTER SPACE

Jack Arnold -- 80 minutos.

Los perversos alienígenas amenazan la Tierra y los humanos se defienden. En realidad los primeros sólo querían reparar su nave, lo consiguen y se marchan.

*1953* DONOVAN'S BRAIN

Felix Feist -- 83 minutos.

Sensacional la idea de la película, donde el cerebro embotellado -usando el método de suspensión artificial del doctor Cory- de un despiadado millonario sigue funcionando. La película está basada en la novela de Curt Siodmak publicada en 1942.

*1953* LA GUERRA DE LOS MUNDOS

Byron Haskin -- 85 minutos

Buena versión de la obra de Wells, actualizada a la California de los años cincuenta, todo parece indicar que esta vez la humanidad será derrotada por el invasor que viene a la Tierra en naves en forma de platillos con rayos mortiferos, al final un microbio terrestre nos libra de ser invadidos. Interesante la atmósfera de la obra donde la destrucción y el terror están bastante bien narrados, para la época, claro.

*1954* 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Richard Fleisher -- 127 minutos.

Walt Disney “ataca” con esta película con un gran reparto actoral y unas inolvidables escenas con un pulpo gigante. Verne se perdió en el camino entre la obra literaria y el celuloide. Sin comentarios.

*1954* LA HUMANIDAD EN PELIGRO

G. Douglas -- 93 minutos.

Hormigas gigantes producidas por la radiación invaden el desierto de Nuevo México. Poco más.

*1955* THIS ISLAND EARTH

J. Newman -- 86 minutos.

Unos científicos son invitados por los habitantes del planeta Metaluna para que les ayuden a transmutar el plomo en uranio, un mineral imprescindible para la supervivencia de su planeta. En realidad sólo quieren invadir la Tierra. Exeter, un científico de Metaluna, esta en contra de la invasión y los ayuda a escapar.

*1956* PLANETA PROHIBIDO

Fred MacLeod Wilcox -- 98 minutos.

Soberbia pieza basada en “La tempestad” de Shakespeare. Una película que sobrepasa la clasificación de clásica. Asombrosa, inquietante, con una narrativa vibrante, escenarios extraños, y un robot que llama tanto la atención que aún hoy se le recuerda.

*1956* LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS

Don Siegel -- 80 minutos.

Estupenda película donde el horror de la transformación de humano a zombie por unas vainas extrañas es sobrecogedor (para la época). Todo indica que hay algo peor a la muerte, vivir sin vivir.

*1957* EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE

Jack Arnold -- 81 minutos

Película en la que un hombre es irradiado por una nubes misteriosas en el mar y comienza a encoger hasta que al final pierde la vida. Soberbia historia basada en la obra de Richard Matheson. Memorables escenas de ese minúsculo ser humano que ya no sabe qué encontrará al final de su reducción. Inolvidable.

*1958 * LA MOSCA

Kurt Neumann -- 94 minutos .

Basada en la obra de George Langelaan "The Fly", donde una idea tan simple da como resultado una obra tan efectiva. Un científico experimentando consigo mismo adquiere cuerpo de mosca.

*1959* VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Henry Levin -- 132 minutos.

Verne sigue maltratado por estas películas ramplonas donde los héroes son más héroes que nadie y la visión fantástica del centro de la Tierra es aburrida y hasta vulgar.

(Continuaré usando ratos muertos de trabajo. Gracias.)