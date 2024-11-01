Las plataformas y corredores de bolsa ahora te proponen aprovecharte de la cobardía de Trump

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Últimamente, los mercados han sido todo menos predecibles, y las fuertes oscilaciones son cada vez más frecuentes. Sin embargo, los recientes movimientos del S&P 500 apuntan a un patrón claro: algunas de las mayores ganancias en un solo día durante el segundo mandato de Trump se produjeron tras momentos de flexibilización o desescalada de sus políticas, siguiendo la llamada «estrategia TACO». Ni siquiera las grandes empresas son inmunes a la incertidumbre. Gigantes tecnológicos como Microsoft, tras años de crecimiento continuo, están empezando a mostrar signos de debilidad a medida que los inversores reevalúan el riesgo y se decantan por estrategias más defensivas.

¿Quieres saber más sobre el «TACO trade» y descubrir las empresas europeas más grandes? Echemos un vistazo más de cerca.

El «TACO trade» en el S&P 500

En los últimos meses, los mercados han reaccionado cada vez más a las señales políticas procedentes de Estados Unidos. Durante el segundo mandato de Donald Trump, el llamado «TACO trade» (Trump always chickens out en inglés) ha cobrado fuerza, especialmente tras el aplazamiento de 90 días de los aranceles anunciado el 9 de abril de 2025. Como muestra el gráfico, 9 de las 10 mejores ganancias en un solo día del S&P 500 durante este periodo estuvieron impulsadas por señales de desescalada, compromiso o reversión de políticas, según MarketWatch, con el 6 de febrero de 2026 como única excepción. ¿Nos esperan más operaciones TACO?

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