Una plataforma de crowdfunding judicial podría cambiar nuestro país en sólo 10 años

Escribo este artículo en plan brainstorming, con la idea de hacerle un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) a una idea que me lleva rondando años, desde que la iniciativa "15MpaRato" saliera adelante con dinero de personas anónimas.

EL QUÉ: ¿Y si pudiera crearse un batallón de abogados permanente que lleven hasta cualquier instancia delitos de corrupción, delitos medioambientales, leyes anti-constitucionales, etc?

EL PORQUÉ: Hoy en día el micro-mecenazgo (rollo Patreon) se emplea para causas tan...digamos...absurdas, como darle dinero a una chica gamer con pecho voluptuoso para que simplemente suba más vídeos. ¿Por qué no usarlo para cosas de gran calado? ¿Cuantas veces hemos sentimos indefensión ante leyes absurdas o delitos flagrantes que se quedan sin perseguir?

EL COMO: Antes no podíamos pensar en algo así pero Internet nos da todas las herramientas necesarias. Una plataforma abierta en plan "ágora virtual" serviría para votar en primera, segunda y tercera vuelta las opciones presentadas por la comunidad (siempre y cuando se le de luz verde técnicamente por presupuesto). De esta manera (y de otras que no desarrollaré del todo aquí por no hacerlo muy largo) se evitan "trolleos tipo forocoches" en mayor o menor medida.

El aspecto ideológico lo marcaría la comunidad. Creo que no habría que cortar las alas el libre desarrollo de una ideología concreta en un proyecto así, por que lo que importa es el ejemplo de que si se puede, no quien lo hace o de que color es. Si tiene que haber una escisión al cabo de los años en varios proyectos de diferente corte ideológico, pues que así sea, creo que es algo que nos beneficia a todos a la larga. Mi idea no busca el éxito de una u otra plataforma (léase, una u otra ideología o corriente), sino el que los ciudadanos seamos por fin temible para algunas personas que ostenta poder (ya sean empresas o estados).

La plataforma no nace para que sea instrumentalizada por alguien contra alguien, aunque podría ocurrir si los proipios micro-inversores no están a la altura, bajan la guardia y lo permiten (todos deberíamos tener en mente algo así como lo que dicen en 4chan "4chan is not your personal army").

Técnicos y abogados darían cierta forma y estudiarían la viabilidad a corto y largo plazo de las propuestas.

EL CUANTO: 1€ al mes, siendo 55.000 personas de arranque son 660k al año, lo cual da para una o dos causas. Siempre teniendo en el horizonte el objetivo de medio millón de personas, algo que ya crearía una bola de nieve que a la larga sería imparable.

EL QUIEN: El mantenimiento de la plataforma sería un equipo multidisciplinar (marketing, abogados, sysadmins, desarrolladores, PR, etc) con su sueldo y cargo siempre a disposición del ágora, que debe revisar con escrupulosa transparencia el trabajo de los gestores. El equipo jurídico debería ser variable (a elegir, a contratar, no tenerlos fijos), para que en cada causa se pueda contar con la persona más especializada y conocedora de la causa en cuestión.

DONDE: El ámbito sería España, pero con la idea de dar ejemplo e inspirar plataformas parecidas en todos los países del mundo que cuenten con estado de derecho.

(...)

Pareciera que escribo con un teclado lleno de certezas, pero nada más lejos de la realidad, veo muchas lagunas y problemas. Yo pondré los pros/contras que veo en los comentarios a titulo personal, pero traigo la idea aquí a este saco que es meneame, para rellenar entre todos estos 4 puntos:

AMENAZAS (externas al proyecto):

FORTALEZAS (internas del proyecto):

OPORTUNIDADES (externas al proyecto):

DEBILIDADES (internas del proyecto):