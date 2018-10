El pirata vasco que estuvo a punto de matar a Franco

El profesor e investigador de la UPV-EHU Josu Martínez estrenó 'Jainkoak ez dit barkatzen' -'Dios no me perdona'- en el Festival de San Sebastián, un largometraje sobre Lezo Urreiztieta, "un pirata del siglo XVI nacido por error en 1907"Lezo no pudo cumplir su mayor ilusión: asesinar a FrancoEl filme proyecta la voz de Lezo Urreiztieta, recogida en cintas por Martín Ugalde, contando su vida de contrabando, guerra, resistencia antifranquista y el deseo de una Euskadi libre