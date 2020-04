La pirámide de Maslow de la que Maslow jamás habló  

La famosa pirámide que he hecho que Abraham Maslow pase a la posteridad está colegida de su libro ‘A Theory of Human Motivation’, de 1943, pero quien abra el libro esperando encontrar representada en sus páginas la famosa pirámide se va a llevar una decepción: no solo no aparece sino que no hay mención alguna a la citada jerarquía de necesidades. Es más, es probable que Maslow repudiara de semejante simplificación de las 400 páginas de que consta el libro en su edición original.