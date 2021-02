Pifias y fallos de raccord en los evangelios

Anachronisms En Marcos 1:19, la melodía que Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, silban mientras están arreglando las redes en una barca es «Wake Me Up Before You Go-Go», de Wham!, que no se compuso hasta varios años más tarde. (Hacia el final de Juan 13:30) Durante la Última Cena Judas Iscariote le pasa a Tomás una bandeja de kartoffelsalat. Las patatas no llegaron a Palestina hasta después del siglo XV. En Marcos 14:33, durante la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, puede verse fugazmente un tractor Massey Ferguson 135