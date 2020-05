¿ Pero qué puñetas pasa en TVE? un análisis del tratamiento del caso Ayuso en el telediario

Hace unas semanas publiqué este artículo en menéame sobre el tratamiento que hace el telediario primera edición a los distintos partidos políticos ciñéndome a una fecha concreta:

"El ninguneo de Unidas Podemos en los telediarios de TVE, un ejemplo documentado"Los resultados eran, por decirlo así, llamativos.

Ahora os traigo un análisis sobre el tratamiento que han dado hoy 13 de mayo esos mismos servicios informativos al caso del apartamento en el que habita Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la CAM . No os pongo en antecedentes porque entiendo que el lector está más o menos informado sobre este asunto.

Vayamos al estudio de tiempos y sobre todo de los contenidos de la información que se da sobre ello; se puede comprobar lo que explico en este enlace de “TVE a la carta” donde se reproduce el telediario completo:

www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-13-05-20/55

El bloque de información sobre el asunto comienza en el minuto 14:02 y finaliza en el 15:48.

En el texto leído por Ana Blanco el minutaje es el siguiente:

14:01: Presentación de la noticia.

14:10-18: la CAM dice que no hay ningún contrato de la propia CAM con el empresario y que IDA pagará el alquiler.

14:26-31: PSOE, Más Madrid y Podemos han pedido explicaciones.

14:35-39 Sale García Egea diciendo que la izquierda insulta a IDA y Almeida

14:41-46 Sale Pablo Iglesias diciendo “si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario tenemos un caso de corrupción”.

14:50: la CAM garantiza que lo paga la propia presidenta.

14:55 sale Aguado diciendo lo mismo.

15:00-09: “Room Mate” niega ser adjudicataria de cualquier contrato de la CAM

15:10-22. declaraciones de Kiko Sarasola diciendo lo mismo que IDA lo va a pagar y que lo demás es pura demagogia (sic).

15:23, la voz en off informa de la existencia de un contrato publicado previo de la CAM con Room Mate por medio millón e indica que se retiró porque la CAM informó de que era un error.

15:33 A continuación informa que forma algo confusa que el adjudicatario de ese contrato retirado es otra empresa.

Fin.

Es decir, he desmenuzado la noticia en fragmentos de contenido.... y ahora doys un paso más y analizos en cada fragmento quién habla ( quién es el sujeto que afirma algo), en qué sentido habla ( a favor o en contra de IDA) y si hace referencia o presenta elementos de prueba, elementos objetivos externos a las simples declaraciones (existencias de contratos, etc) y el resultado sería este:

el sujeto que habla (de modo directo o indirecto) es la Comunidad de Madrid (CAM), alguien de la CAM o Kike Sarasola defendiendo a Ayuso: 6 fragmentos.

el sujeto es la CAM aclarando con información sobre el contrato, 1 fragmento.

El sujeto es la oposición pidiendo explicaciones genéricas hablando en general, sin datos de corrupción, 2 fragmentos.

El sujeto es el PP hablando de insultos y falta de respeto, 1 fragmento.

El sujeto es el redactor hablando de contratos erróneos y ya corregidos, 1 fragmento.

En conclusión de 11 fragmentos de “información” 8 son elementos que sostienen la versión de Ayuso, uno es un fragmento “neutro” del redactor que apoya esta misma versión y dos declaraciones genéricas sin pruebas de la oposición.

Pero claro, cuando se cuenta algo no sólo es importante lo que se dice, es fundamental lo que no se cuenta, pudiendo decirse. Por ejemplo en un periódico como El País, progresista pero que no se puede calificar de radical hoy se informa en titulares :

“ Ayuso paga 80 euros al día por dos apartamentos de lujo y aparcamiento”, y más abajo: “las incógnitas del apartamento de Ayuso: el contrato fantasma, la extraña cuarentena y los precios” y en una cabecera de columna se dice “Las fechas en las que comenzaron los contactos con Room Mate no cuadran, se ha cambiado un contrato y se desconoce si es una vivienda de dos pisos o dos separadas”

En el cuerpo de la noticia se dan más detalles del descubrimiento de elementos peculiares en el contrato.

De ninguno de estos puntos sin aclarar se ha acordado el redactor del telediario. Insisto, no es sólo significativo lo que se dice, es muy significativo lo que se oculta ¿no es un dato objetivo, acaso, reconocido por el propio Sarasola, que la dos suites con plaza de garaje, incluida limpieza y mantenimiento le cuestan a la presidenta la muy económica cifra de 80 euros diarios?

En resumen la redacción de la noticia consiste mayoritariamente en el contenido de la defensa del propio PP (”se va a pagar”, ha habido un error en un contrato”) y no se mencionan elementos fácticos que puedan poner en duda esta versión, del otro lado, solo declaraciones genéricas de la oposición calificadas, tal como recoge el redactor, como “insultantes” por el PP.

Creo que desde hace tiempo hay un serio problema con la parcialidad de los servicios informativos de TVE, la supuesta televisión de todos. Ya mostré en el artículo anterior que enlacé arriba cómo el tratamiento habitual a los distintos partidos es claramente de parte: por ejemplo , sobrerrepresentación de Ciudadanos y Vox, y casi desaparición de UP. Cualquiera lo puede comprobar minutando el tiempo dedicado a cada uno de ellos y quizá lo más importante y no cuantificable, el sesgo interpretativo de la redacción.

Con este breve análisis de contenido del tratamiento de la noticia del día he querido dar otro ejemplo más.

Lo que es sorprendente es que la línea editorial de los telediarios primera edición no es de forma clara progubernamental. No diría que sea hostil al PSOE, pero sí al gobierno y curiosamente respetuosa con al relato del Partido Popular sobre la situación política

Esto no cuadra en absoluto con la tradición histórica de todos los partidos españoles de gobierno de controlar, de algún modo, la interpretación de la realidad política que se hacía desde los servicios informativos de TVE.

¿Hay alguna explicación a esto?¿ el cambio de la directora general Rosa Maria Mateo trajo alguna transacción interna que mantuvo en sus puestos a periodistas cercanos al PP? Yo lo desconozco.

El antiguo PSOE nunca habría sido tan naif. Nunca habría dejado que le marcaran desde una palanca de poder básica como es TVE tantos goles en ese terreno de juego que es el famoso relato.