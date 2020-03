El "permiso retribuido" por coronavirus explicado para trabajadores

El Gobierno no ha obligado a cerrar ciertas empresas o ciertas actividades no esenciales sino que lo que ha prohibido es el trabajo presencial por cuenta ajena en esas actividades no esenciales (listado en los enlaces del final). Por tanto, sigue estando permitido que acudan a sus empresas y centros de trabajo los empresarios, empresaurios, autónomos y empleadores de cualquier clase que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena.