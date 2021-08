El pensamiento "moderado" de los salvapatrias

Tengo un grupo de whatsapp con algunos colegas. Uno de ellos es "activista del whatsapp": se complace en mandarnos noticias de como los "rojos" se están cargando el país. Cada vez que pone algo, lo busco por google para ver cuanta razón tiene, no vaya que alguna vez se equivoque y ponga algo de verdad.

Este artículo lo escribo por una respuesta que me dió, que me dejó más patidifuso de lo normal.

El caso es que nos mandó un texto como de 100 lineas, cuya cabecera decía (en negritas!):

UNIDAS PODEMOS PROPONE A DEFENSA EL NOMBRAMIENTO DE UN IMÁN COMO NUEVO JEFE DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL

El resto del mensaje, elaboraba con más detalle dicho titular, para rematar con un "Tanto PP como VOX ven detrás de todo esto un guiño a Marruecos 🇲🇦 para re establecer las relaciones bilaterales con ese país.📲¡PÁSALO!"

Así que tras mi breve y poco fructífera búsqueda por google, se desarrolla esta conversación:

Yo: Y ya está. Como te ha llegado por whstsapp tiene que ser verdad. No viene ninguna fuente ni nada

El: Lo mismo te digo, como es una cagada de tus coleguis tiene que ser mentira, porque lo dices tu, sin confirmar nada claro

Yo: Bueno, yo estoy buscando en Google y no aparece nada ni remotamente parecido...

El: Si pero ya era falso antes de buscar no?

Yo: Y el que está propagando la noticia sin contrastar ni poner fuentes no soy yo, si no tu. Es que no aparece eso no en ok diario y ya es decir.

Yo:Bueno, antes de propagar una noticia con esa peste a bulo, me gusta contrastar, para si tengo que callarme, saberlo 😬 No vaya que alguna vez compartas algo que sea verdad 😙

El: Pues a mi me la trae floja, si es mentira que se jodan que ellos inventan, difaman y estan cargandose el pais a diario. Terroristas, separatistas y demas mierda de la sociedad esta gobernando el pais... Y yo tengo que confirmar sus mierdas? Anda a cagarla ciegooo

Y se salió del grupo.

Me quedo ojiplático ante una persona (que "representa" la actitud de muchos conciudadanos), pueda dar una respuesta así: pongo un bulo, me dicen que es un bulo, y les digo que yo no tengo porqué confirmar sus mierdas. Y además me voy dando un portazo.

Y ahora el perfil de mi amigo: 54 años, en paro desde hace lustros (su ultimo trabajo de camionero lo dejó él porque era mucho), ex-vendedor de ropa en mercadillos, deshauciado de su vivienda habitual por no poder pagarla, viviendo de la pensión de su madre octogenaria y posiblemente de otras ayudas que da este gobierno venezolano-bolivariano. Y yo, que soy el "empresario" (vamos, un autónomo que le cuesta llegar a fin de mes), soy "el rojo" (voto a Podemos por la sencilla razón de que si no los quieren los del PPSOE, por algo será). Desde que milité en PP con 18 años, hasta ahora con 51 he cambiado, y desde hace bastante mi lógica para votar es "voy a votar al que más por culo dé", entendiéndose que voto a los partidos que puedan entrar como 3ª fuerza para molestar a los bipartiditos...

¿Cómo hemos llegado a este punto, donde la gente sin tener donde caerse muerta, pueda estar tan radicalizada y ciega, culpando a unas minorías (extranjeras) de nuestros males, cuando son otras minorias (elitistas) las que se están pasando por la entrepierna nuestros derechos mientras se chupan nuestros dineros? ¿O soy yo el ciego? Porque dentro de mi grupo de amigos de toda la vida, el rojo soy yo, ellos son todos PPeros, y a mi me han dicho "hay que ser tonto para votar a Podemos". ¿Porqué los seguidores de una opción política son tontos? ¿Cuando aprenderemos a respetar las opiniones políticas de los demás? Aunque visto en retrospectiva mi artículo, tampoco parece que yo los esté respetando... pero me cuesta creer que "ellos" son respetables cuando salen noticias cada día sí, dia también, sobre chanchullos variados...