Pegan a dos policías en un botellón en Madrid: "¿quiénes sois que pedís el DNI al hijo de una jueza famosa?"

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas por agredir brutalmente a dos agentes, que les pillaron haciendo botellón sin mascarillas en una calle del centro de la capital, ha informado una portavoz del Cuerpo Local. Cuando intentaros arrestalos, los jóvenes respondieron con una actitud agresiva: "No nos vengáis a tocar los cojones, dejadnos en paz, que no os pensamos hacer caso.Sois unos payasos, no nos pensamos identificar". Otro les amenazó asegurando que su madre era jueza del Supremo: " se os va a caer el pelo"