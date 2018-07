Patrick Volkerding tiene problemas económicos [EN]

He estado reflexionando sobre cómo decirte todo esto, y creo que este es un lugar tan bueno como cualquier otro. La tienda me ha robado, y estoy casi arruinado. No tengo pruebas de que alguna vez hayan hecho algo con las donaciones además de llenarse los bolsillos. No me han pagado nada en dos años. Eso fue en la versión 14.2 (y siguió otro largo período de tiempo sin ingresos). La versión 14.2 generó casi 100.000$ en ingresos. La tienda me dio 1$.