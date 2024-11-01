Les traigo un personaje que no sé cómo Santiago Segura no ha llamado todavía para una de sus películas.

Supuesto beltza, ex antidisturbios de la Ertzaintza, que parece estar jubilado, enseña en YouTube cómo arrear con la porra extensible a manifestantes. www.youtube.com/watch?v=b4biOznaFPs

El título del vídeo es para flipar en colores: “Pastoreo: arreo, a por todas”. Un vídeo en el que este instructor trata a los manifestantes como si fueran animales. Y lo que más me dejó perplejo es la simbología sionista y estadounidense que se ve al fondo en la mayoría de sus vídeos. Vamos, que el "maestro" aprendió lo peor de cada casa.

No es que sea muy original en sus enseñanzas: incluye en la portada de algunos de sus vídeos un pasaje bíblico: “A todo el que te pida, dale” (Lucas 6:30). Ignoro para qué existen tantos cuerpos de fuerzas de seguridad en este estado psiquiátrico si sus parches y sus lemas son casi idénticos. Yo apoyo la idea de un cuerpo policial único.

Después de ver varios vídeos en su canal, me pregunté a mí mismo: ¿para qué pagar una entrada de cine y ver la última de Torrente si puedes ver esto en YouTube gratis? ¿Quién nos protege de policías como este?

En este short www.youtube.com/shorts/D_MvIy_7XjE se despide con "Siempre contra el terrorismo." llevando una sudadera con letras hebreas, que sin entender ni papa, todo parece indicar que debe ser regalo de colegas isrealíes que le enseñaron lo que sabe en materia de "seguridad".