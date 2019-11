Paseando a Miss Thumberg

- ¿Cuánto falta?

- Todavía falta bastante.

- ¿"Bastante"? ¿Qué coño es "bastante"? Oye, no soy una niña, ¿sabes? Así que lo repito: ¿CUAN-TO FAL-TA?

- Tres se-ma-nas, Gre-ta.

-¿Y ese tonito tan insolente? No te estarás enfadando, ¿eh Lars? ¿Te estás enfadando con Greta?

-Perdona, Greta, lo siento...

- No quiero tu perdón y no me hables de forma condescendiente. Te repito que no soy una niña y recuerda que este viaje es posible gracias A GRETA...

- Oye, ¿puedes dejar de hablar de ti en tercera persona? Es un poco perturbador y...

-Perturbador sería no llegar a tiempo a la cumbre del clima. Este cascarón es una puta mierda. A ver, ¿hemos llegado ya?

- ¡Pero si lo acabas de preguntar!

- ¡NO LE GRITES A GRETA, HOSTIA!¡A GRETA SE LE HABLA BIEN!

- Ahora estás gritando tú. Cálmate, por favor...

- ¿CUÁNTO FALTA PARA LLEGAR?

- ¡ACABAMOS DE SALIR, COÑO! ¡HACE 30 MINUTOS!

- ¡A GRETA NO LE GUSTA QUE LE GRITEN! ¡SOY LA SALVADORA DEL MUNDO! ¡SIN MÍ TUS HIJOS ESTÁN PERDIDOS, ¿ENTIENDES PIOJOSO BURGUÉS CONTAMINANTE?

-Yo no tengo hijos, y después de conocerte creo que me voy a hacer una vasectomía...

-¿Qué dices por lo bajini? ¡HÁBLALE ALTO A GRETA!

-Pufff, voy a hacerme un café...

-¿ESO QUE ESTOY VIENDO ES UN VASO DE PLÁSTICO, PUTO DEGENERADO?