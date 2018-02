Por qué me parece exasperante desarrollar en / para Windows[ING]

Ejecuté DOS en mi primer PC. Luego corrí Windows 95, Windows 98 y Windows XP (Windows ME, como las secuelas de Matrix, fue un mal sueño colectivo que realmente no sucedió). Utilicé el IDE de Borland para escribir el código C, luego RHIDE con DJGPP ya que no podía imaginar usar un compilador desde la línea de comandos. Lo digo porque no me «criaron» usando *nix, al que estuve expuesto en la universidad. En estos días, sin embargo, hago casi todo mi desarrollo en GNU+Linux. ¿Por qué? Encuentro que es una experiencia mucho, mucho mejor.