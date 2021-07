PAGNIs: Probably Are Gonna Need Its [programación EN]

YAGNI — You Ain’t Gonna Need — es una regla que dice que no debes agregar una función solo porque podría ser útil en el futuro — solo escribe código cuando resuelve un problema directo. ¿Cuándo debería anular YAGNI? Cuando el costo de agregar algo más tarde es tan dramáticamente caro en comparación con el costo de agregarlo desde el principio, vale la pena correr el riesgo. Cuando sepa por experiencia que una inversión inicial dará sus frutos muchas veces. Propongo que las llamemos PAGNI, abreviatura de Probably Are Gonna Need Its .