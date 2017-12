Un padre se pinta las uñas junto a su hijo de cinco años para apoyarlo

El 11 de diciembre de 2017, Jesús Fernando Ruiz se tomó unas fotografías junto a su hijo de cinco años con las uñas de las manos pintadas de colores y decidió publicarlo en su cuenta de Facebook. Lo que no sabía es que unos días después su publicación iba a convertirse en noticia. Según unas declaraciones de Jesús, el padre del niño procedente de Vizcaya, al diario El País: "Hace poco, mientras íbamos en coche, mi hijo me dijo: Aita, hay niños que me llaman mariquita por llevar las uñas pintadas. Me enfadé mucho y pensé en alguna forma de queja