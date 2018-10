Os reto a debatir sobre "Un Tio Blanco Hetero"

Meneantes, con toda probabilidad ya conocéis a Un Tio Blanco Hetero (el artículo anterior a este en "carteles" va sobre el tema, aunque muy brevemente). Ese youtuber español que, disfrazado cual espermatozoide mafioso, ha cargado de frente contra ese feminismo hegemónico que tanto se ha alejado del concepto "igualdad" para pasar a considerar a los hombres como poco menos que engendros de satanás.

Por supuesto, muchos no estarán de acuerdo conmigo ni con Tio Blanco Hetero. Y eso está bien, siempre y cuando se sepa argumentar al respecto. Cosa que, desgraciadamente, es rara. Basta por ejemplo ver el primer comentario del artículo anterior a este.

Como habréis imaginado, no solo estoy de acuerdo con casi todos los argumentos esgrimidos por UTBH, si no que además soy uno de sus subscriptores y patrocinadores. Estoy cansado no, aburrido, de ver que todos los detractores de este youtuber se basan en los mismos ataques sin fundamento. "Ese machista", "montón de mierda", "cobarde, da la cara", "Qué va saber ese de feminismo si es hombre" (esta última dicha por mi madre, en fin), y un montón más. Ahora, ¿datos que refuten lo que él defiende? O aún más simple, ¿argumentos que no caigan en falacias y ataques personales? Os juro que a día de hoy lo habré visto una o dos veces, y da gracias.

Y no sabéis lo que deseo ver un argumentos capaz de hacerme pensar que, quizá, me equivoqué al apoyar a Un Tio Blanco Hetero. Si hay suerte, quizá lo encuentre entre las respuestas a este artículo.

Así que, sabiendo que en Menéame hay algunos meneantes que NO están de acuerdo con UTBH, os lanzo un guante a la faz y exclamo: "¡Esgrimid vuestros argumentos, rufián, si es que sois capaces de batiros en debate!".