Los ordenadores en el aula “perjudican” el aprendizaje

Ya no son sólo unos estudios aislados los que hablan del error del uso indiscriminado de equipamiento informático en el aula, son ya unos cientos, basados en investigaciones bastante serias, los que nos hablan de lo perjudicial que es para el aprendizaje de nuestros alumnos el uso de equipos informáticos sin supervisión. Sí, y lo digo yo que soy profesor de Tecnología y he dado en muchas ocasiones clases de informática. La tecnología es, en muchos casos, contraproducente. Imaginaos en otras materias. Un ordenador por alumno no tiene sentido.