Opiniones sobre Rebellion Pay en la web

Acabo de hacer una búsqueda en Google para ver cómo es Rebellion, la empresa esta que se anuncia aquí en Menéame. Primera página de opiniones, puntuación 3.8 sobre 5, en un principio nada mal. Pero veamos comentarios:

es.trustpilot.com/review/rebellionpay.com

Estube de viaje y bloquearon mi cuenta sin motivo, acabo de regresar de viaje. Les escribo como puedo obtener mi dinero (518€) que quedaron bloqueados en mi cuenta [...] fui a la en Madrid, no hay nadie trabajando ahí o que te pueda atender [...] Realmente estoy buscando los medio legales para hacer una denuncia, ya que no hay una explicacion por rl bloqueo

Otro

Tenia la cuenta activa desde más de un año sin ningún problema. Hoy recibo una transferencia de 760€ y cuando intento a disponer del dinero me encuentro con la cuenta y la tarjeta bloqueada. He intentado a hablar con el servicio al cliente e la app sin recibir contestación. Después de varios intento consigo hablar con ellos por teléfono y me dicen que no me dejan acceder a mi saldo de forma definitiva y que no me van a dar ninguna otra información.

Sigamos

Te dejan la cuenta bloqueada estando en el extranjero y cuando reclamas, te devuelven el dinero en la misma cuenta bloqueada donde no puedes disponer de el.vuelves a reclamar y te dicen q te lo van a devolver a la cuenta de origen y hasta te mandan un justificante como que su proveedor ya lo ha devuelto q en 48 72 horas lo tienes

O esta otra

Hago una recarga de 580 euros y me la bloquean sin razón ninguna les adjunto los movimientos con la tarjeta de recarga y no contestan !! Es desesperante

Opiniones buenas hay muchas, en general breves, las malas son más extensas, y hay más además de las citadas aquí. Me da que las opiniones buenas son generadas artificialmente. Veamos otro enlace, en un foro:

www.chollometro.com/temas/mi-mala-experiencia-con-rebellion-pay-277172

Escribe uno comentando que se pilló la tarjeta para un viaje y le dejó tirado y no pudo usarla nada mas que una vez en el viaje. Y durante todo el viaje no le atendieron y no lo pudo arreglar. Y si os metéis y empezáis a ver comentarios no se ve a nadie hablando bien de dicha tarjeta. Bueno, salvo un usuario con dos comentarios hablando bien, usuario que se registró justo entonces, escribió esos dos comentarios, y no volvió a aparecer por allí, sospechoso.

Sigamos mirando, otra página de opiniones, solo 7, de estas 6 negativas. Se ve que los de rebellion no tienen fichada esa página para escribir ellos cosas positivas:

financer.com/es/prestamista/rebellion/

Y bueno, me cansé ya de buscar. Podéis sacar vuestras propias conclusiones.

Este artículo se autodestruirá cuando lo vea algún administrador...