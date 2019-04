Operación Assange

-Mírales, la mayoría de ellos no es consciente de la importancia que tiene la caída de Assange -Me dijo en un tono agrio mientras observaba con desprecio a los viandantes por la ventana, sosteniendo una mugrienta taza de té, que algún día, días mejores sin duda, fue de cerámica blanca.

-No te flipes, tú es que vives en tu puta paranoia, mírate aquí encerrado, te estoy ofreciendo la posibilidad de venirte conmigo a Londres y desconectar unos días...

-¡JAJAJA! -una risa de loco saliendo de sus entrañas interrumpió mi "speech" -¿Coger aviones? ¿pasearnos por lugares plagados de gente? ¿coger taxis que conducen putos desconocidos? o mejor ¿uber's? no digas tonterías, tú haz lo que quieras, pero a mí no me moverás de aquí ni a punta de pistola tío y menos para ir a lo que es ahora mismo, el centro del huracán. No con mi documentación, ni hablar, saben quien soy.

-¿A que huracán te refieres?

-A lo de Assange nene, es que vives tan integrado en matrix que no lo entiendes tío, eres una ameba con patas, un inútil con estudios que se pasea por el mundo esperando que con suerte, le dejen vivir ¡DESPIERTA JODER! -Parte del contenido de la taza aterrizó en el suelo, sus ojos desencajados y encendidos, no auguraban un final corto.

-Se recostó sobre una silla, dejó la taza al lado del teclado y echó un vistazo rápido a un par de pantallas en el escritorio, le conozco del barrio, es vecino mío y ya jugábamos de críos, siempre ha sido mi informático de cabecera y un flipao de la vida, pero desde el "accidente", le notaba más nervioso, casi no salía de casa y ahora que le miraba a los ojos, le veía unas ojeras prominentes.

-Que el tipo estuviera encerrado en una embajada ya era de por si una anomalía del sistema ¿me sigues? -Asentí con la cabeza. -Pero dejándolo caer...estamos enviando un mensaje muy potente a la sociedad actual y futura y creo que no se están calibrando correctamente las consecuencias...-Se levantó, volvió a mirar por la ventana y entornó las cortinas -El mal triunfa, ser honesto y descubrir la verdad se castiga ¿entiendes?

El mal triunfa, ser honesto y descubrir la verdad se castiga.

-Si pero... -¡NI PERAS! -Interrumpió, es una operación perfectamente ensayada por los psicópatas que nos pastorean, como saben que la seguridad total no existe en este mundo cibernético, mandan un mensaje a la población por si a alguien se le ocurre filtrar algo, que sepa a lo que se expone

-Tecleó algo rápido en el ordenador, es webmaster y tiene varias paginas, toca el teclado como Mozart el piano el muy cabrón, a los pocos segundos, salió la imagen de unos señores maniatados y otros tipos que los amenazaban, parecían mejicanos, al primero, que resultó el padre del segundo, le cortaron la cabeza y al segundo, le arrancaron el corazón mientras aún estaba vivo, todo muy crudo y en hd, yo no sé en que mierdas sitios se mete este hombre. -¿Ves? -¡Quita eso!

-Es el MENSAJE tío, el mensaje que envían de terror a sus adversarios para evitar los ataques y la disidencia, lo de Assange es exactamente lo mismo, pero en versión europea ¿lo entiendes ahora?

-Lo entiendo ahora y es ahora, cuando me dirijo al "centro del huracán" y no puedo parar de pensar en esas palabras que martillean mis sentidos: "El mal triunfa, ser honesto y descubrir la verdad se castiga"

-Aprieto fuerte el puño sobre el pendrive modificado de 8 gigas en forma de llave, consciente del peligro, pero a la vez, emocionado y excitado por el momento.