¿Por qué olvidamos lo que estudiamos? – Evidencia en la escuela

Dado que no podemos almacenar todo, nuestra memoria hace sus predicciones particulares, por ejemplo, si pensamos en algo cuidadosamente (y repetidamente) esto es síntoma de que probablemente tendremos que pensar en ello de nuevo en un futuro próximo, por lo que la memoria decide que vendría bien almacenarlo. Si no pensamos mucho en algo, entonces todo indica que probablemente no vayamos a necesitarlo más tarde, por lo que nuestro sistema cerebral estima que no es necesario almacenarlo. Nuestra memoria es el resultado de lo que pensamos con más