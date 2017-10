Ola de nostalgia 'millennial': vuelven los Tamatgochis para celebrar su 20 aniversario

Bandai es la última marca que se apunta a la ola de nostalgia siguiendo la estela de Nintendo. ¡Vuelven los tamatgochis con una edición especial para celebrar su 20 aniversario! La historia de esta pequeña “mascota” creada por Aki Maita comienza en 1996 aunque habría que esperar un año más para que Bandai arrancase con su comercialización. Su éxito fue abrumador, se vendieron más de 82 millones de unidades en todo el mundo. Incluso The New York Times sugirió denominar generación Tamagotchi a la generación Y.

Lo cierto es que a finales de los 90, lo raro era no encontrarse a un niño con uno en sus manos. Seguro que alguno de vosotros ha invertido horas y horas en cuidar lo mejor posible a esa mascota virtual, haciendo caso cada vez que ese pitido sonaba reclamando nuestros cuidados. Un trabajo que se acababa convirtiendo en agotador al necesitar atención casi constante pero que consiguió que muchos entendieran la importancia de la responsabilidad y el compromiso (y sin tener que recurrir a la típica tortuga/pez que te compraban tus padres para que te callases la boca y no pensaras más en que quieres un perro/gato).

Recuerdo con nostalgia y cariño la época en la que mi madre me compró uno, incluso llegué a probar suerte con las imitaciones (no fuera a ser que fueran más interesantes y yo me lo estuviera perdiendo).También recuerdo el cajón del escritorio en el que la profesora los guardaba para que ni se nos ocurriese cogerlo en mitad de clase. Además, cualquiera le decía a sus padres que le cuidara al Tamagotchi mientras estaba en el colegio. Lo cierto es que en mi clase era bastante habitual escuchar una sinfonía de pitidos de Tamagotchis en busca de atención. Llegó un momento que era semejante el escándalo que prohibieron llevarlos a clase. En El País incluso llegaban a hablar de ellos como una adicción japonesa a la fauna virtual.

Así es la edición especial del Tamagotchi

Sigue siendo el mismo de siempre (con forma de huevo, pantalla LCD, tres botones y esa cadena de bolitas) pero con un tamaño más pequeño, ha pasado de una pantalla de 32x16 píxeles a una de 16x16píxeles. Contará con seis colores y seis mascotas disponibles.

El precio de esta versión especial es de 14,99 dólares (unos 13 euros) y está previsto que salga a la venta el 5 de noviembre en las tiendas físicas de Estados Unidos. Los pedidos anticipados en Amazon ya se han agotado. Todavía no hay constancia de que llegue a España pero seguro que alguno se lo compraría para rememorar su infancia.